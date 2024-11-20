TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde son olarak evinde 7 Eylül Turgutlu 1984 takımına 4-0 yenilip düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın taraftara sükunet çağrısında bulundu. Tribünlerin takıma çok sert tepki gösterdiğini belirten Ali Yalçın, "Taraftarlarımız sakin olmalı. Edilen küfürler bizim camiamıza yakışmaz. Çok genç bir takımız, futbolcularımız stresi kaldıramıyorlar. Ancak bu baskıyı elbette üzerimizden atacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak" dedi.
Son Dakika › Spor › Denizlispor Teknik Direktörü'nden Taraftara Sakin Olun Çağrısı - Son Dakika
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