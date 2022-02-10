Denizlispor tüm gücünü lige verecek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında evinde Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'a 2-1 yenilerek elenen Altaş Denizlispor lige döndü.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının Trabzonspor karşısında çok iyi bir duruş sergilediğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor bu ülkenin en iyi takımlarından biri. Ligin açık ara lideri ve en iyi oynayanı. Biz de sahaya oynatmadığımız futbolcularla çıktık. Sahada maçı çok iyi götüren bir Denizlispor vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Ligde kurtuluş mücadelesi verdiklerini hatırlatan Mesut Bakkal, "Bizim için önemli olan her zaman söylediğim gibi ligdi. Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor maçımız var. Şu an hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Ancak bu sıkıntıları aşacağız. Takımın gösterdiği inanç ve direnç devam ettikçe çok daha iyi yerlere gelecek Denizlispor var. Belki mağlup olduk ama oyuncularımı kutluyorum. Mağlup olduğumuz zamanda da oyun olarak çok şeyleri kazandığımızı düşünüyorum. Bunu ligde de sürdüreceğimize şüphem yok" diye konuştu.

- Denizli