Denizlispor umut tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor umut tazeledi

26.02.2022 11:34
Denizlispor umut tazeledi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Altaş Denizlispor kümede kalma yolunda umut tazeledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Altaş Denizlispor kümede kalma yolunda umut tazeledi.

Çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Mesut Bakkal, tüm takımı kutladığını belirtti. Çok iyi mücadele ettiklerine değinen deneyimli teknik adam, "Futbolcularımız gerçek kimliklerini sahaya yansıttı. Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık. Çocukların öz güveninin yerine gelmesi bir de net bir skor elde etmesi bizi ileri haftaya daha da umutlandırdı. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Daha fazlasını bekliyoruz ihtiyacımız var. Bu yola hep beraber girdik, inşallah bundan da başarılı çıkacağız" diye konuştu.


- Denizli
YORUMLAR
500
Beypiliç Boluspor: 2-0 Beypiliç Boluspor: 2-0 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Boluspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Boluspor: 0

Denizlispor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor umut tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:41:29. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor umut tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement