Denizlispor'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı - Son Dakika
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Denizlispor'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı

Denizlispor\'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı

Türk futbolunun önemli markalarından olan Denizlispor'un küme düşmesiyle birlikte borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı. Yeni yönetim, devraldıkları borcu kamuoyuna duyurdu ve borçların detaylarını paylaştı.

16.05.2024 13:53
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DENİZLİ (İHA) – Türk futbolunun önemli markalarından olan ancak son 2 sezondur yaşanılan sıkıntılar nedeniyle küme düşerek 3. Lige gerileyen Denizlispor'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı.

Denizlispor'da önceki gün gerçekleşen seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim, devir aldıkları borçla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Hesaplanamayan hariç kayıtlı borçların yer aldığı açıklamada; "14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda, delegelerimizin oyları ile Denizlispor Yönetim Kurulu görevine seçildik. Kulübümüzü şeffaf yönetim anlayışı ile yöneteceğimiz konusunda verdiğimiz sözler çerçevesinde ilk olarak mali tabloyu tüm camiamızın bilgisine sunarız. Devir aldığımız borç tutarı 429 milyon 732 bin z16 TL'dir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Borçların dökümüne de yer verilen açıklamada yer alan kayıtlı borçlar ise şu şekilde sıralandı:

Satıcılar 11 milyon 663.10 TL, borç senetleri 1 milyon 266 bin 490 TL, yönetim borçları 20 milyon 678 bin 592.76 TL, personel borçları 2 milyon 885 bin 444.98 TL, futbolcu, kulüpleri ve menajer borçları 331 milyon 908 bin 881.77 TL, teknik kadro borçları 5 milyon 257 bin 12.64 TL, altyapı borçları 1 milyon 596 bin 642.20 TL, diğer branş borçları 763 bin 569.92 TL, alınan avanslar 30 milyon 194 bin 97.93 TL ve SGK vergi borçları 24 milyon 181 bin 32.54 TL. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı - Son Dakika

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