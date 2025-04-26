Denizlispor'un Düşüşü ve Ardından Çıkan Olaylar

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor büyük üzüntü yaşarken, statta ise ortalık karıştı. Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı. Koltuklar sahaya fırlatılırken, taraftarlar da tribünleri ateşe verdi. Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü. Ancak holiganlar bu kez koltukları itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.