Denizlispor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı

Denizlispor\'un Transfer Yasağı Kaldırıldı

Denizlispor, transfer yasağını etkileyen 4 dosyayı kapattı, çalışmalara devam ediliyor.

15.11.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'un transfer yasağını etkileyen 4 dosyanın

kapatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulününden yapılan açıklamada; "Kulüp avukatımız İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk'ün beraber çalışmaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları üzerinde yaptığı incelemeleri sonucunda bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığını tespit etti. Bunlarla ilgili başlatmış olduğu itiraz süreci neticesinde kulübümüz lehine karar çıkmış ve bu sayede şimdilik 4 yerli oyuncu ve teknik adamdan kaynaklanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. FIFA kaynaklı borçlarımızın yapılandırılması için gerekli protokol çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız" denildi.

Diğer dosyalarla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Son yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, transfer yasağımızı etkileyen 4 dosya kapatılmıştır. Diğer dosyaların kapatılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Transfer yasağımızın tamamen kaldırılması için tüm Denizli halkının desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, denizli, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.