Denizlispor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı

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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'da transfer yasağının şu an için kaldırıldığı duyuruldu. Kulüp avukatı İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk'ün çalışmaları sonucunda bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığının tespit edildiği ve itiraz süreci sonrası yeşil-siyahlı kulüp lehine karar çıktığı bildirildi.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Bu sayede şimdilik 4 yerli oyuncu ve teknik adamdan kaynaklanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. FIFA kaynaklı borçlarımızın yapılandırılması için gerekli protokol çalışmalarımız devam etmektedir. Transfer yasağımızın tamamen kaldırılması için tüm Denizli halkının desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.