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Denizlispor ve Amedspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Denizlispor ve Amedspor Berabere Kaldı

Denizlispor ile Amedspor arasında oynanan maç berabere sonuçlandı. Maçta Denizlispor'un golünü Emre Yıldırım atarken, Amedspor'un golünü Berk İsmail Ünsal kaydetti.

Denizlispor ve Amedspor Berabere Kaldı
14.01.2024 - 16:08,
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1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Göktüğ Hazar Erel,

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emirhan Kaşcıoğlu, Mehmet Eren Sıngın (Emre Yıldırım dk. 85), Alihan Kalkan, Oğuzhan Sarı (Deniz Kodal dk. 66), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Alaattin Öner, Emre Furtuna (Mehmet Ali Uluman dk. 50)

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Ertuğrul Bağ, Ramazan Karakurt, Emre Yıldırım, Yusuf Emre İnanır, Emir Toprak Dinç, Emre Ak

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Amedspor: Aykut Özer, Taner Gümüş (Muhammed Enes Durmuş dk. 66), Yılmaz Ceylan, Berk İsmail Ünsal, Uğur Adem Gezer, Abdullah Dıjlan Aydın, Alaettin Batuhan Tur, Ahmet Dereli (Taşkın Çalış dk. 46), Veli Çetin, Aktay Aydın, Onur Karakabak

Yedekler: Veysel Sapan, Oğul Kaan Doğan, Muhammet Yeşil, Yusuf Çetin, Yusuf Tursun, Halit Çokyaşar, Erkan Sasa, Şener Kaya

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Emre Yıldırım (dk. 86) (Denizlispor) Berk İsmail Ünsal (dk. 24)(Amedspor)

Sarı kartlar: Oktay Kısaoğlu, Emirhan Kaşcıoğlu, Emre Sağlık (Denizlispor) Abdullah Dıjlan Aydın, Oktay Aydın, Veli Çetin(Amedspor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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