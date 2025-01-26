Denizlispor, Yeni Teknik Direktörüyle İlk Maçında Galip Geldi

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3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta son 4 maçını kaybeden ve mali sıkıntılarla mücadele eden düşme hattındaki Denizlispor yeni teknik direktörü Kürşat Taş yönetiminde çıktığı ilk maçta Bursa Nilüfer Futbol'u 1-0 yendi. İlk devre golsüz sona ererken, Denizlispor 66'ncı dakikada tecrübeli futbolcusu Gökhan Süzen'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Denizlispor bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Bursa Nilüfer ise 26 puanda kaldı.