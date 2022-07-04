Denizlisporlu kadınlardan renkli 1. yaş kutlaması

Denizlisporlu Kadınlar Derneği (DESKAD), kuruluşunun 1. yıldönümünü renkli bir etkinlikle kutladı.

Çamlık Mesire Alanında gerçekleşen etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Başkan Yardımcısı Fethi Akcan, Denizlispor eski Başkanı Ali Çetin, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri başkanları dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Derneğin 1 sene içinde çok güzel işlere imza attığını belirten DESKAD Başkanı Kadriye Sözeri, büyük bir Denizlispor sevdalısı olduğunu söyledi. 1 sene önce kurdukları Derneğin bir takımın adını taşıyan Türkiye'nin ilk kadın derneği olduğuna dikkat çeken Sözeri, "DESKAD kurulalı 1 yıl oldu. ve biz Türkiye'de bir spor kulübünün ilk kadın derneğiyiz. Şuan süper ligde; ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne de Galatasaray ve hiçbir takımın adını taşıyan bir kadın derneği yok. Biz Türkiye'de bir ilkiz… ve bunun gurunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz tüm Denizli'mize. DESKAD 1 gecede, birkaç kadınla hayal edildi, birkaç kadınla yola çıkıldı ve 1 sene içinde üye sayımız 150'yi aştı. Şu ana kadar birçok öğrencimize burs verdik, vermeye de devam ediyoruz. Zor durumda olan ailelerimizin yardımına koştuk, çaresiz analarımıza, babalarımıza çare olmaya çalıştık, kış boyunca yakacak yardımlarında bulunduk. Biz Denizlimizde ister hukuksal boyutta, ister maddi, ister manevi boyutta çaresiz kimse kalmasın istiyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle birlikte kocaman bir aile olduk" dedi.

"Denizlispor'u süper ligde görmek istiyoruz"

DESKAD olarak 1 sene içinde çok güzel işler yaptıklarına dikkat çeken Sözeri, "Biz Denizli'mize, çocuklarımıza, gençlerimize, analarımıza, kadınlarımıza umut olmak için buradayız. Denizlispor'umuza destek olmak için buradayız. Atatürk Stadını yüzlerce kadınla doldurmak için buradayız. Denizlispor'umuzu süper lige çıkarmak için buradayız. Denizlispor'umuza fair play ödülü kazandırmak için buradayız. Hatırlayın, 2000 yılını Türkiye'de tel örgülerin ilk kalktığı stattır Atatürk Stadı. Biz hepimiz anayız, analar şefkatlidir, candır. Denizlisporumuza ana eli değsin. Kadınlarımızla Denizlisporumuz hak ettiği ana şefkatine kavuşsun. 1 Sene içinde bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Özellikle yönetim kurulumuzda ki yiğit kadınlara, üyelerimize ve tüm Denizli'mize sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu.

Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin de, DESKAD'ın kendi döneminde kurulduğunu ancak pandemiden dolayı planlamayı düşündükleri projeleri gerçekleştiremedilerini söyledi. Çetin, her zaman hem DESKAD'ın yanında olduğunu hem de Denizlispor'un yanında olduğunu belirterek, Denizli'de spora kadın elinin değmesinden gurur duyduğunu söyledi.

"Denizlisporumuzun en büyük eksiği kadın taraftarımızdı"

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ise, "Denizlisporumuzun en büyük eksiği kadın taraftarlarımız, kadın seyircilerimizdi. Bunu Denizlisporlu kadınlarımızla aşacağımıza eminim. Denizlisporumuza ana şefkati, kadın eli değmesinden son derece mutluyum. Bugün burada bu kadar kalabalığı görünce çok mutlu oldum. DESKAD'la birlikte Denizlisporumuzun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bundan böyle, daha çok kadın taraftarımız maça bekliyor. Atatürk Stadında şenlik havasında maçlarımız olsun istiyoruz. Hedefimiz Süper lig ve kadınlarımızla fair play. DESKAD'ı kuruluşunun ilk yılında bu kadar büyük başarılara imza attıkları için başta DESKAD başkanı Kadriye Sözeri'yi ve tüm yönetimini kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ