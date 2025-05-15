Depremzede Engelli Bireylerden Türkiye Kupası Finalinde Farkındalık Seremonisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden medikal malzeme ve tedavi desteği alan depremzede engelli bireyler, Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası finali öncesi sahada farkındalık oluşturmak amacıyla seremoni gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nden ücretsiz medikal malzeme ve tedavi desteği alan engelli bireyler, Türkiye Kupası finalinde bir araya geldi.

Bu kapsamda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası içerisinde Gaziantep'te yapılan Türkiye Kupası finalinde takımlar eşliğinde afetzede engelliler sahada seremoniye katıldı. Sporun birleştirici gücüyle dayanışma, umut ve eşit yaşam hakkı mesajını güçlü bir şekilde seremonide veren engelliler, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği bu etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde uzuv kaybı yaşayan depremzede engellilerden oluşan bu seremoni grubu, hayata yeniden tutunmanın ve umudu yaşatmanın simgesi oldu. - GAZİANTEP