DEPSAŞ Enerji As Mihalıççık'ı Geçti

Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında DEPSAŞ Enerji As, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 36-21 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını DEPSAŞ Enerji As, 17-9 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren DEPSAŞ Enerji As, maçı 36-21 kazandı.

DEPSAŞ Enerji As ligde 6. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi. Mihalıççık Belediyespor ise 4. kez yenildi ve haftayı 7. sırada tamamladı.