Derbi öncesi stadyumun önünde izdiham yaşandı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın öncesinde Nef Stadı'nın önünde izdiham yaşandı.
Stadyumun önünde büyük bir kalabalık oluşturan Galatasaray taraftarı içeri giremeyince sinirden çılgına döndü. Turnikelere tırmanan taraftarlar içeri girebilmek için stadyumun kapısına dayandı. Yüzlerce sarı-kırmızılının stat önünde toplanması izdihama yol açtı.
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