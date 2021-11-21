Derbi öncesi stadyumun önünde izdiham yaşandı

Stadyumun önünde büyük bir kalabalık oluşturan Galatasaray taraftarı içeri giremeyince sinirden çılgına döndü. Turnikelere tırmanan taraftarlar içeri girebilmek için stadyumun kapısına dayandı. Yüzlerce sarı-kırmızılının stat önünde toplanması izdihama yol açtı.

Galatasaray ile Fenerbahçe , Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın öncesinde Nef Stadı'nın önünde izdiham yaşandı.

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