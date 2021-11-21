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Derbide Halil Umut Meler'in elinden kart hiç düşmedi - Son Dakika

Derbide Halil Umut Meler'in elinden kart hiç düşmedi

21.11.2021 20:12
Derbide Halil Umut Meler'in elinden kart hiç düşmedi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarısı muhteşem geçen derbide kartlar havada uçuştu. Karşılaşmanın 33. dakikasında saha karışırken Fenerbahçe'de Berke Özer, Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'da Muslera ile Marcao'ya sarı kart çıktı. İlk yarı toplam 8 sarı kart çıkarken teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira'da bundan nasibini aldı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında adeta ne her şey yaşandı. Bol pozisyonlu ve heyecanlı oyunda tansiyon bir hayli yüksekti. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçeli futbolculara karşı taraftarlar baskı oluşturdu.

HER ŞEY GOLLE BAŞLADI

Mesut Özil'in golünden sonra tribünlerden çakmak, para, su şişesi gibi maddeler atıldı. Yıldız futbolcu da atılan maddelerden sonra tribünlere sert tepki gösterdi.

ÇAKMAK KAOS ÇIKARTTI

33. dakikada Mesut Özil, atılan çakmağı Halil Umut Meler'e götürürken saha karıştı. Muslera ve Berke kalelerinden fırladı. Marcao, Mert Hakan, Berke, Muslera sarı kart gördü.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Halil Umut Meler, taca çıkmak üzere olan topa henüz oyundan çıkmadan vuran Fatih Terim'e sarı kart gösterdi. Çok sinirlenen Fatih Terim, tepkisine devam etti. Güçlükle sakinleştirildi.

PEREİRA DA KART GÖRDÜ

İlk devrenin bitmesiyle Vitor Pereira, Halil Umut Meler'in yanına gitti. Portekizli hoca serzenişten sonra sarı kartla cezalandırıldı. Vitor Pereira'yı Galatasaray'ın kalecisi Muslera sakinleştirdi. Portekizli hoca gördüğü karta inanamadı.

Derbide Halil Umut Meler'in elinden kart hiç düşmedi

Halil Umut Meler, Galatasaray, Fenerbahçe, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide Halil Umut Meler'in elinden kart hiç düşmedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Kamil Toygar : Mesut’un göl öncesi itmeye itme yok Mesut’a ofsayt yok jagne attığı zatan dümenden kendini yere atan oyuncu var gol iptal başka pozisyon da jagne ofsayt futbolun içine ettin o kartları alıp hakem ve ekibine göstermek lazımdı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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