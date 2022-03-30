Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak

30.03.2022 16:22
Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Derebahçe Stadı'nı modernize ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Derebahçe Stadı'nı modernize ediyor. İhalesi yapılan proje ile birlikte stat tamamen yenilerek FIFA standartlarına uygun hale getirilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig B Grubu'nda mücadele eden İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü (YAB-PA) ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karasamsun Futbol Kulübü'nün kullandığı Derebahçe Stadı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. İhalesi yapılan proje 120 iş gününde tamamlanacak.

Tamamen modernize edilecek 2 bin 680 koltuk kapasiteli stadın koltukları değiştirilecek. Ayrıca proje çerçevesinde 9 bin metrekare alan içerisinde 55 mm yeni sentetik çim yapılacak. 20 metre uzunluğunda projektör direkleri dikilerek stadın aydınlatması sağlanacak.

Bunun dışında soyunma odaları, hakem odası, doping odası, tuvaletler, kafeterya alanlarının tadilatları da yapılarak yenilecek. Stat FIFA Quality belgesine sahip olmaya hak kazanacak hale getirilecek.

FIFA standartlarına uygun hale getirilecek stadın şehrin amatör spor camiasına önemli katkılar sunacağını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her alanda olduğu gibi spora da önemli hizmetler ve tesisler kazandırıyoruz. Şehrin birçok noktasına yeni spor tesisleri yapacağız. Mevcut Derebahçe Stadı ile ilgili yenileme çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptık. Burası tamamlandığında Samsun amatör sporuna önemli hizmetler sağlayacaktır" dedi. - SAMSUN

Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak
Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak

YORUMLAR
500
Gaziantep ALG Spor, Galatasaray'ı da farklı mağlup etti Gaziantep ALG Spor, Galatasaray'ı da farklı mağlup etti Samsun'daki Parkomatlar kaldırılıyor Samsun'daki Parkomatlar kaldırılıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:33:01. #1.12#
SON DAKİKA: Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement