Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret - Son Dakika
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Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret

04.04.2022 10:17
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turnuvalarda derece alan güreşçileri makamında kabul ederek kutladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turnuvalarda derece alan güreşçileri makamında kabul ederek kutladı.

Samsun, Balıkesir ve Manisa'da gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren Kaş Belediyesi güreşçileri Ayşe Hilal Bozdağ, Hatice Naz Dayı, Tunahan Hasar ve Süleyman Tufan ile takım antrenörü Barış Alagöz, Başkan Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Ulutaş, Kaş Belediyesi güreşçilerinin elde ettiği başarılarla iftihar ettiğini söyledi.

Güreşçilerin gösterdiği performanstan mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ulutaş, "Ata sporumuz güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, bunun sportif başarı olarak hem ilçemize yansıması hem de Türkiye çapında Kaş isminin duyurulması bizleri memnun ediyor." dedi.

Başarı için azim ve kararlılıkla çalışmak gerektiğini vurgulayan Ulutaş, güreşçilerin gelecek nesil sporculara güzel örnek oluşturduğunu belirtti.

Ulutaş, Kaş Belediyesi spor kulübünün kurulduğunu açıklayarak, diğer branşlarda da çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Başkan Ulutaş, başarılı güreşçileri kutlayarak, ödüllendirdi.

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a güreşçilerden ziyaret - Son Dakika


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