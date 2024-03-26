Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, "Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum." dedi.
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı ekipin sol beki Köhn, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Köhn, hayali olan Galatasaray'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Kendisine farklı takımlardan teklif gelmesine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandığıın belirten Köhn, "Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum." dedi.
Köhn, "Sacha Boey gibi Bayern Münih'e transfer olmak gibi bir hayalin var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Şu an sadece Galatasaray'a odaklanıyorum. Bayern Münih'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şu an sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız." diye konuştu.
Teknik direktör Okan Buruk'un sahada fark yarattığına dikkati çeken Köhn, Buruk'un her konuda kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.
Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığına işaret eden Köhn, "Ben de onları çok seviyorum. Her açıdan en iyisini yapmaya odaklanıyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Performansımı sürdürmek istiyorum. Kibar takım arkadaşlarım var ve beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk vericidir. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap performansı sergileyeceğini sözlerine ekledi.
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, Antalya'daki kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirerek maç için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Samsunspor, milli arada oynadığı hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 mağlup etti. İlk devrede geriye düşen Samsunspor, hızlı bir şekilde skoru çevirerek galibiyete ulaştı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Samsunspor, farkı daha da açarak maçı 6-1 kazandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, futbolda manipülasyon yapmanın işi bambaşka bir noktaya götürdüğünü belirtti. Ayrıca, şeffaflık çağrısı yaparak tüm VAR kayıtlarının ve seminerlerin açıklanmasını istedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmediğini belirtti. Timur ayrıca hakemlere cesaretli olmaları çağrısında bulundu.
Yılport Samsunspor, milli arada Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Samsunspor, geriye düştüğü maçta beraberlik golünü bulduktan sonra üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Samsunspor, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta milli takım aday kadrosunda yer alan 2 oyuncu forma giyemedi.
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