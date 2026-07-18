Deschamps: '3'üncülüğü kazanmak için her şeyi yapacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deschamps: '3'üncülüğü kazanmak için her şeyi yapacağız'

18.07.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın teknik direktörü Deschamps, 3'üncülük maçında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere arasında oynanacak 3'üncülük mücadelesi öncesinde Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 57 yaşındaki teknik adam, Fransa Milli Takımı'nın başında çıkacağı son maçta yoğun sorumluluk duygusu hissettiğini ifade etti.

3'üncülük maçını oynamamış olmayı tercih edeceğini belirten Deschamps, "Sonuçta bir eleme maçına çıkacağız. Benim, teknik ekibin ve oyuncuların son hedefe ulaşmak için her şeyi yapma zorunluluğu var. Bu hedef belki daha az önemli ama sonuçta buradayız. Oyuncuların oynamak istememesi ya da bizim daha az istememiz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu kabul etmeliyiz ve hata yapma lüksümüz yok. İspanya maçında rakip bizden daha iyiydi. Mesafe, koşu şiddeti gibi fiziksel verilerde üstün görünsek de durum bu. Ortaya çıkan sonuç İspanya'nın kalitesini de ortaya koyuyor. Onlar seviyesini yükseltti, oyununu değiştirdi ve bizim hedeflerimizin seviyesinde olduğunu kanıtladı. Bunu kabul etmeliyiz. Bana hakem konusunu soruyorlar. Bizi mağlup eden hakem değildi. İspanya'ya karşı asla böyle bir şey diyemem. Finale çıkan iki takım da orada olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nın başına 2012 yılında geçtiğini aktaran Didier Deschamps, şunları söyledi:

"Bu göreve geldiğimizde aldığımız sorumluluğu da biliyorduk. Milyonlarca Fransız için bu formayı yukarıya taşımayı hedefledik. Bir hazırlık maçı bile oynasak üzerimizde bunun sorumluluğu oldu. 1998'de oyuncuyken, 2018'de de teknik direktörken önemli anlar yaşadık. Yeni nesil bu durumu biliyor. Benim için bir zafer bir başka zaferle karşılaştırılamaz."

Kaynak: AA

Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deschamps: '3'üncülüğü kazanmak için her şeyi yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler

00:06
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
22:42
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
22:35
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi’nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi'nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 01:31:25. #7.13#
SON DAKİKA: Deschamps: '3'üncülüğü kazanmak için her şeyi yapacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.