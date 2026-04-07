UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi İspanyol ekibinden dikkat çeken bir karar geldi.
Real Madrid, Santiago Bernabeu’nun çatısını Bayern Münih karşılaşması öncesinde kapattı. Bu hamlenin, stat içindeki ses seviyesini artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Kulübün, kapalı çatı sayesinde taraftar sesinin daha gür ve etkili duyulmasını hedeflediği ifade edildi. Bu sayede oyuncuların sahada daha yüksek bir atmosferle desteklenmesi planlanıyor.
Son Dakika › Spor › Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?