Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Kış Olimpiyatları'nda yarış sırasında piste giren bir kurt, hızla bitiş çizgisine doğru koşarak organizasyona damga vurdu.

YARIŞA KAÇAK GİRDİ

Mücadele devam ederken kayak pistine giren kurt, sporcuların önünde koşmaya başladı. Kısa süreli şaşkınlık yaratan olayda hayvanın parkuru takip ederek adeta yarışı tamamlaması dikkat çekti.

GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görevliler duruma hızla müdahale ederken yarış güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreliğine kontrol altına alındı. Herhangi bir sporcuya zarar gelmediği öğrenildi.

O anlar tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;