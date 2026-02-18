Dev organizasyonun önüne geçen görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
18.02.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış Olimpiyatları'nda ilginç bir olay yaşandı. Yarış sırasında piste giren bir kurt, sporcuların arkasında hızla koşmaya başladı. Yüreklerin ağza geldiği olayda herhangi bir sporcuya zarar gelmedi. Bu ilginç anlar, tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kış Olimpiyatları'nda yarış sırasında piste giren bir kurt, hızla bitiş çizgisine doğru koşarak organizasyona damga vurdu.

YARIŞA KAÇAK GİRDİ

Mücadele devam ederken kayak pistine giren kurt, sporcuların önünde koşmaya başladı. Kısa süreli şaşkınlık yaratan olayda hayvanın parkuru takip ederek adeta yarışı tamamlaması dikkat çekti.

GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görevliler duruma hızla müdahale ederken yarış güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreliğine kontrol altına alındı. Herhangi bir sporcuya zarar gelmediği öğrenildi.

O anlar tribünlerdeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev organizasyonun önüne geçen görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bohçalıdır arkadan koşmayı sever apooouuuw diyede uluyoduysa kesin bizim makarna yiyen kurttur 12 10 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    kurt yediği ayazı unutur ama yediği kazığı unutmazmış 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:16:02. #7.11#
SON DAKİKA: Dev organizasyonun önüne geçen görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.