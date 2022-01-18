Develi Belediyespor'da yüzler gülüyor

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı hedefine adım adım yaklaşıyor.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubu lideri Develi Belediyespor ligin 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Niksar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 13.hafta sonunda 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan mavi beyazlılar 34 puanla zirvede yer alıyor. Efeler Ligi'ne adım adım yürüyen Develi Belediyespor kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Ligin 13. haftasında evinde oynadığı maçta rakibi TÜRŞAD'ı 3-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Develi Belediyespor'da keyifler ve moraller yerinde. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Osman Çakıray, "TÜRŞAD maçında harika bir reaksiyon gösterdik. Zor bir maçı önemli bir rakibe karşı kazanmak hedeflerimiz doğrultusunda stres altında neler yapabileceğimizi gösterdik. Tüm sporcularıma, ekibime, yönetime, başkanıma ve tribünleri ful dolduran mükemmel seyirciye çok teşekkürler. Hep daha iyisi ve ilerisi için çalışmaya devam" dedi. - KAYSERİ