Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı

23.03.2022 09:17
Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı

Erkekler 1. Lig Play-Off'da mücadele eden Develi Belediyespor, ikinci maçını da kaybetti.

Erkekler 1. Lig Play-Off'da mücadele eden Develi Belediyespor, ikinci maçını da kaybetti.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig Play-Off ikinci maçında dün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar oynadığı ilk iki maçını da aynı skorla 3-2 kaybetti. Develi Belediyespor bugün play-off'taki son maçında Hekimoğlu Global Connect Travel ile oynayacak.

Salon: Ankara Başkent Spor Salonu

Hakemler: Burhan İlhan xx, Umut Maden xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev x, Fernando Pires xx, Yusuf Erdem xx, Mertcan Akın x, Çağatay Durmuş xx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Oğuz xx, Demirhan Durul xx, Samet Akyıldız xx, Emre Berat Fırat xx, Halil İbrahim Akşeker xx, Abdulsamet Yalçın xx, Hakan Detanoğlu xx, Cemal Özgür xx, Ali İhsan xx, Emir Kaan Öztürk xx, Burak Köse xx, Can Koç xx, Eyüp Ensar Demirbiler xx, İlker Alican Çakır xx

Setler

1.Set: 33-31 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2.Set: 25-27 (Develi Belediyespor)

3.Set: 17-25 (Develi Belediyespor

4.Set: 25-21 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

5.Set: 15-13 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) - KAYSERİ

Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı

YORUMLAR
500
Cerastyle OSB Teknik Koleji mağlubiyetle başladı Cerastyle OSB Teknik Koleji mağlubiyetle başladı A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Play Off, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement