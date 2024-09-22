Develi Stadyumunun Zemini Yenilecek

Spor

Kayseri'nin Develi ilçesi, Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan stadyumun zemini yenilenecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gelen talepler üzerine stadyum zeminin yenilenmesi talimatını verdi.

Develi'de faaliyete geçirilen ERVA Spor Kulübünün açılışına katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sindelhöyük mahallesinde bulunan stadın zemininin yenileneceği müjdesini verdi. Vali Gökmen Çiçek, kendisine gelen talepler üzerine stat zemininin yenilenmesi talimatı verdi. Stada Develi Belediyesi'nden personel görevlendirilecek. Ayrıca TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal da, yapılacak tadilat sonrasında Sindelhöyük stadında müsabaka oynanmasına onay verecek. - KAYSERİ