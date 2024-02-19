Develigücü, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Develigücü, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti

Develigücü, Hacılar Erciyesspor\'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü arasında oynanan maçı Develigücü 2-0 kazandı. Maçta Develigücü'nün gollerini Batuhan Güvenç attı.

19.02.2024 09:03  Güncelleme: 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü arasında ligin 16. haftasında oynanan maçı Develigücü 2-0 kazandı.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan

Hakemler: Cihad Sizer, İsmail Aldanmaz, Türker Karabayır

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Adulkadir Söyler, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Eray Tokat, (Doğukan dk. 80), Ahmet Zekeriya Kartal,Mustafa İlkay Kartal, Bora Barlas, Enes Kılıç

Develigücü SK: Osman Kuş, Hüseyin Can, (Eray Akyol dk. 76), Abdulkadir, Osman Can Çötür, İbrahim Şahinkaya, Resul Ekrem Turhan, Hasan Alkan, (Yakup Can Yazgan dk. 76), Süleyman Öztürk, (Hasan Pamuk dk. 67), Batuhan Güvenç, Mehmet Turan Karamahmut, (Turgut Yetük dk. 58), Bilal Soylu, (Onur Ünal dk. 46)

Goller: Batuhan Güvenç (dk. 33, 88) (Develigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hacılar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Develigücü, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Develigücü, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement