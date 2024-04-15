Develigücü, Hacılar Erciyesspor\'un önüne geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, iki sezon boyunca ilk kez Hacılar Erciyesspor'un önüne geçti.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü ilk kez Hacılar Erciyesspor'un önüne geçti. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Hacılar Erciyesspor ile Bölgesel Amatör Lig'de aynı grupta yer alan Develigücü, ilk kez puan tablosunda Hacılar Erciyesspor'un önüne geçti. Kırmızı siyahlılar, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala Hacılar Erciyesspor'un 1 puan önüne geçerek 38 puana erişti. Develigücü 4. sıraya yükselirken Hacılar Erciyesspor ise 5. sıraya geriledi.
Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta Yozgat ekibi Bozokspor 58 puanla liderliğini sürdürürken 53 puanı bulunan 12 Bingölspor ikinci sırada yer alıyor. - KAYSERİ
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
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