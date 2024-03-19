Develigücü, kümede kalacağına inanıyor

Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, ''Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim.'' dedi.