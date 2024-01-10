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Develigücü Takımında Antrenör Erkan Demirel ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Develigücü Takımında Antrenör Erkan Demirel ile Yollar Ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele veren Develigücü takımında antrenör Erkan Demirel ile yollar ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 19 puan toplayan Develi ekibinde yönetim ile antrenör arasında yapılan görüşme neticesinde ayrılık kararı alındı. Antrenör Erkan Demirel yönetimindeki takım, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 gol atarken 9 gol yemişti.

Develigücü Takımında Antrenör Erkan Demirel ile Yollar Ayrıldı
10.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:57
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Bölgesel Amatör lig takımlarından Develigücü'nde ayrılık. Kırmızı siyahlı takımda antrenör Erkan Demirel ile yollar ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele veren Develigücü takımında antrenör Erkan Demirel ile yollar ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 19 puan toplayan Develi ekibinde yönetim ile antrenör arasında yapılan görüşme neticesinde ayrılık kararı alındı. Develigücü takımı, antrenör Erkan Demirel yönetiminde ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken 3 kez de mağlup oldu.

Rakip filelere 19 gol atan kırmızı siyahlılar kalesinde ise 9 gol görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Develi, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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