Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu

Real Madrid'in yeni transferi Camavinga'nın imza törenine giden Lorena Gonzalez, mikrofonun kapalı olduğunu düşündüğü sırada kariyerini yaktı. Gonzalez, "Bu adam takım elbisesinden daha siyah" ifadelerini kullandı ve bunu herkes duydu.

Lorena Gonzalez ise kendi sosyal medya hesabından, "İçten özürlerimi sunuyorum. Söz konusu yorum, sporcuya yönelik kötü niyet ve düşünceden yoksundur. Talihsiz olmasına ve mikrofonların kapalı olduğunu düşünmeme rağmen ırkçı ve aşağılayıcı sözlerimin bahanesi yoktur. Sonuçları olan bir hata. Hemen işime son verildi. Şu an işsizim. Ama hatalıydım" dedi.

"UZUN UZUN KONUŞTUM"

Lorena Gonzales futbolcuyla konuştuğunu belirterek, "Camavinga ile uzun uzun konuştum ve bu olaya gücenmediğini söyledi. Yıllardır bu mesleği yapıyorum. İşimi büyük bir saygıyla yapmaya gayret gösteriyorum. Bunun büyük bir gaf olduğunu biliyorum ama birinin kariyerini bitirmeye çalışmayı hak etmiyor. Bence bu oldukça orantısız" sözlerini kullandı.