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Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu - Son Dakika

Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu

27.10.2021 17:11

İspanya devlet kanalı RTVE spor spikeri Lorena Gonzalez, canlı yayındaki skandal sözleri sonrası işinden oldu. Gonzalez, mikrofonunun kapalı olduğunu sandığı anda R.Madrid'in transferi Camavinga hakkında ırkçı ifadelere yer verdi. Bu da Gonzalez'in sonu oldu.

Real Madrid'in yeni transferi Camavinga'nın imza törenine giden Lorena Gonzalez, mikrofonun kapalı olduğunu düşündüğü sırada kariyerini yaktı. Gonzalez, "Bu adam takım elbisesinden daha siyah" ifadelerini kullandı ve bunu herkes duydu.

İspanya devlet kanalında çalışan güzel spikerden canlı yayında skandal! İşine hemen son verildi

Lorena Gonzalez ise kendi sosyal medya hesabından, "İçten özürlerimi sunuyorum. Söz konusu yorum, sporcuya yönelik kötü niyet ve düşünceden yoksundur. Talihsiz olmasına ve mikrofonların kapalı olduğunu düşünmeme rağmen ırkçı ve aşağılayıcı sözlerimin bahanesi yoktur. Sonuçları olan bir hata. Hemen işime son verildi. Şu an işsizim. Ama hatalıydım" dedi.

İspanya devlet kanalında çalışan güzel spikerden canlı yayında skandal! İşine hemen son verildi

"UZUN UZUN KONUŞTUM"

Lorena Gonzales futbolcuyla konuştuğunu belirterek, "Camavinga ile uzun uzun konuştum ve bu olaya gücenmediğini söyledi. Yıllardır bu mesleği yapıyorum. İşimi büyük bir saygıyla yapmaya gayret gösteriyorum. Bunun büyük bir gaf olduğunu biliyorum ama birinin kariyerini bitirmeye çalışmayı hak etmiyor. Bence bu oldukça orantısız" sözlerini kullandı.

Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu

Real Madrid, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu - Son Dakika Spor


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