Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Saba transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Dia Saba an meselesi - Son Dakika

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