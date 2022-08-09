Sivasspor'da Dia Saba an meselesi - Son Dakika
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Sivasspor'da Dia Saba an meselesi

09.08.2022 13:22
Sivasspor'da Dia Saba an meselesi

DG Sivasspor, Al-Nasr forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

DG Sivasspor, Al-Nasr forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Saba transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

İsrailli futbolcu kariyerinde toplam 321 maça çıktı ve 111 gol attı. Saba, söz konusu maçlarda 22 bin 437 dakika sahada kaldı. - SİVAS

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Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK maçının ardından Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK maçının ardından Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Dia Saba an meselesi - Son Dakika

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