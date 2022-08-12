Kader Keita resmen Sivasspor'da

Ön liberoda görev yapan genç sporcu kariyerinde çıktığı 95 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı. - SİVAS

6 Kasım 2000'de Fransa 'da dünyaya gelen Kader Keita futbola LOSC Lille alt yapısında futbola başladı. Ardından Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer olan 21 yaşındaki sporcu geçtiğimiz sezon ise İsviçre 'de FC Sion takımında forma giydi.

Kaynak: İHA

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