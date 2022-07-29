Clinton N'Jie resmen Sivasspor'da - Son Dakika
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Clinton N'Jie resmen Sivasspor'da

29.07.2022 18:45
Clinton N'Jie resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

DG Sivasspor Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen Clinton N'Jie futbola ülkesinde başladı. Ardından Fransa'da Olimpik Lyon'a transfer olan sporcu daha sonra; Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019'da ise Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Kariyerinde 206 maça çıkan sporcu 30 kez gol sevinci yaşadı ve 24 kez de asist yaptı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Dinamo Moskova, Sivasspor, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Clinton N'Jie resmen Sivasspor'da - Son Dakika

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