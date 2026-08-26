Diakite: Gaziantep maçında galibiyet istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diakite: Gaziantep maçında galibiyet istiyoruz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moussa Diakite, Gaziantep FK ile oynayacakları maçta galip gelmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Malili futbolcusu Moussa Diakite, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Diakite, Rize'ye gelmeden önce yaptığı ilk telefon görüşmesinde teknik direktör Recep Uçar'ın kendisine çok güven aşıladığını, anlatılan sportif projelerden sonra da kararını verdiğini belirtti.

İspanya Kral Kupası'nda gördüğü kırmızı karttan dolayı Süper Lig'in ilk iki maçında oynayamadığına işaret eden 22 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğim günden beri takımla beraber yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarımı tamamlamış durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum ama tabii ki karar hocamın olacaktır." dedi.

Diakite, Süper Lig'in, genç oyuncuların, özellikle de yabancı genç oyuncuların kendilerine yer bulabilecekleri, kendilerini kanıtlayabilecekleri bir lig olduğunu aktardı.

Heyecanlı taraftar kitlelerinin statları doldurduğunu anlatan Diakite, "Rizespor iyi bir ekip, son maçı taraftar önünde oynadık, onlar da çok etkililer, heyecanlılar. Burada onlarla beraber çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye ligini daha önceden de takip ettiğini belirten orta saha oyuncusu, "Çünkü burada birçok Malili oyuncu oynuyor. Bizim takımımızda da Sagnan, Malili bir oyuncu. Kendisiyle de görüşmüştüm, buraya çok rahat adapte olduğunu ve burada çok mutlu olduğunu söylemişti." ifadelerini kullandı.

Diakite, Gaziantep FK maçıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu maçtan kesinlikle galibiyet bekliyoruz." dedi.

Malili oyuncu, kariyer hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Burada yaşayacağım kariyerimle ilgili çok büyük umutlarım var. Tabii ki düzeltmem gereken, geliştirmem gereken birçok konunun da olduğunu biliyorum. Antrenmanlarda hocalarım benimle sürekli ilgileniyor. Recep hoca ve ekibinin beni çok daha iyi noktalara getireceğini kesinlikle inanıyorum."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diakite: Gaziantep maçında galibiyet istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:44
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Diakite: Gaziantep maçında galibiyet istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement