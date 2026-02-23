Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Dick Advocaat, Dünya Kupası\'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
23.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Curaçao'yu 2026 Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçen Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etti.

Curaçao'yu 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

"AIL? HER ZAMAN FUTBOLDAN ÖNCE GELİR"

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Hollandalı teknik adamın ailevi sebeplerle görevini bıraktığı duyuruldu.

Advocaat kararına ilişkin, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZDI"

Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise, "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ BAŞARI

FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden en küçük ülke unvanını alan Curaçao, tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek. Takımın başına bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten getirildi.

Dick Advocaat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:07
DEM Parti’de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:32:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.