Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi - Son Dakika
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Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi

06.03.2022 16:28
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Dicle Gençlikspor, sahasında karşılaştığı rakibi Diyarbakır Adaletspor'u 3-2 yendi.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Dicle Gençlikspor, sahasında karşılaştığı rakibi Diyarbakır Adaletspor'u 3-2 yendi.

Maçı hakem Ali Tetik yönetirken, Cansel Karaman ve Veysel Uslu yardımcı hakem olarak görev yaptı. Dicle Gençliksporlu taraftarlar tribündeki yerini alarak takımlarını "İşte taraftar, işte şampiyon tezahüratlarıyla" destekledi. Yeni sezonda bugünkü maça kadar namağlup olan her iki takım, şampiyon olmak hedefiyle sahaya çıktı. Her iki takımın maç öncesi 20 puanı olurken, maçı kazanan Dicle Gençlik Spor,puanını 23'e yükselterek liderliğe yükseldi.

Maçta kadın hakem görev aldı

Maçta Türkiye Futbol Federasyonu bölgesel yardımcı hakem olarak görev alan Cansel Karaman, hakem olmak isteyen kadınlar için örnek profil çiziyor. Başarılı kadın Hakem Cansu Karaman, Dicle Üniversitesi BESYO mezunu ve 4 yıldır aktif olarak maçlarda yardımcı hakem olarak görev alıyor.

Dicle Gençlikspor haftaya Şeyh Şamil Gençlikspor ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi

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Diyarbakır, Karaman, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor'u 3 -2 yendi - Son Dakika


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