Didim Belediyesi ev sahipliğinde yelken heyecanı başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 11:58  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi IQ Foil 3. Ayak Yıldızlar Kupası, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Didim'de başladı. Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları bir araya getirdi.

IQ Foil sınıfında gerçekleştirilen yarışlar, yıldızlar kategorisindeki sporcular açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Didim'in uygun rüzgar şartlarıyla dikkat çektiği organizasyonda sporcular, milli takım hedefi için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışların bu yıl Didim'de dördüncü kez düzenlendiği belirtildi. Yarışların ilk gününde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hakem heyeti ve sporcuları ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Gençay, Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yarışlara ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan, "Genç sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizlere umut veriyor. Spor turizmini desteklemeye ve yelken sporunun gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'ta sona erecek organizasyon sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 13:14:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.