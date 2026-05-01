Didim Belediyesi ev sahipliğinde yelken heyecanı başladı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi IQ Foil 3. Ayak Yıldızlar Kupası, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Didim'de başladı. Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları bir araya getirdi.

IQ Foil sınıfında gerçekleştirilen yarışlar, yıldızlar kategorisindeki sporcular açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Didim'in uygun rüzgar şartlarıyla dikkat çektiği organizasyonda sporcular, milli takım hedefi için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışların bu yıl Didim'de dördüncü kez düzenlendiği belirtildi. Yarışların ilk gününde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hakem heyeti ve sporcuları ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Gençay, Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yarışlara ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan, "Genç sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizlere umut veriyor. Spor turizmini desteklemeye ve yelken sporunun gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'ta sona erecek organizasyon sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - AYDIN