Ege\'nin incisi Didim\'de Türkiye Yelken Şampiyonası başlıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi Formula Kite-Wingfoil 2. Ayak Türkiye Şampiyonası, 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında sporseverlerle buluşacak.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen, Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TYF Yelken Ligi Formula Kite - Wingfoil 2. Ayak Türkiye Şampiyonası, 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında Didim'de başlıyor. Bu yıl farklı kategorilerde üçüncüsü düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcuları ve yelken tutkunlarını Ege'nin incisi Didim'de bir araya getirecek. Rüzgar sporları için elverişli doğası ve eşsiz sahilleriyle dikkat çeken Didim, önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonada sporcular, Formula Kite ve Wingfoil kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek.

Organizasyonla ilgili konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay mesajında "Didim'in doğal güzellikleri ve rüzgar sporlarına elverişli yapısı sayesinde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuları ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN