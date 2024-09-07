Didim\'de Spor Yatırımları İncelendi

Spor

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçede yapımı süren ve tamamlanmak üzere olan spor yatırımlarını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Didim'deki yatırımlar tüm hızıyla sürerken, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, yatırımların son durumu inceledi. Didim'de yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi ile Yarı Olimpik Kapalı yüzme havuzu son durumunu yerinde incelemeye Kuruca, daha sonra yapımı devam eden tenis kortundaki çalışmaları da yerinde gördü. Kaymakam Kuruca'ya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu eşlik etti. Firma yetkililerinden bilgi alan Kuruca, ilçeye kazandırılan yeni spor tesislerin tamamlanma sürecini takip ettiklerini kaydederek, bu tür yatırımlarla ilçenin spor anlamında önünü açılacağını dile getirdi. - AYDIN