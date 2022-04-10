Dilaver Mutlu: "Bugün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık" - Son Dakika

- Dilaver Mutlu: "Bu gün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık"
İZMİR - Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 3-1 yenildikleri İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ama skor alamadıklarını dile getirdi.
Spor Toto 1. Lig'in 31. Haftasında Menemenspor, evinde İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Bugün İstanbulspor karşısında iyi mücadele ettik ama skor alamadık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç 2 tarafa gitti geldi. Özellikle 2-1'den sonra çok çabuk gol yedik. Son dakikalarda pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bundan sonraki maçlara konsantre olup alt taraftaki bölgeden kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
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