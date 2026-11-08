Dilovası\'nda baraj geçme yarışlarında 21 kulüpten 200 sporcu kulaç attı

Dilovası'nda baraj geçme yarışlarında 21 kulüpten 200 sporcu kulaç attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilovası Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları'na 21 kulüpten 200 sporcu katıldı. Baraj derecelerini geçen sporcular bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları düzenlendi.
Dilovası Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 21 kulüpten 200 sporcu katıldı.
Farklı yaş gruplarında ve kategorilerde yarışan sporcular, belirlenen baraj derecelerini geçebilmek için kulaç attı.
Yarışlarda 50 metre kelebek, 200 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışık kategorilerinde sporcular mücadele etti.
Belirlenen baraj derecelerini geçen sporcular, elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Kaynak: AA
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