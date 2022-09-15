Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 8'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkas Spor , ilk gün maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş 'i 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-20, 25-21 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Arkas Spor, turnuvanın ikinci maçında yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Dinamo Bükreş: 3-0 - Son Dakika

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