Dinamo Bükreş: 3-0 - Son Dakika
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Dinamo Bükreş: 3-0

15.09.2022 16:10
Dinamo Bükreş: 3-0

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi AvcıARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Enes, Mcdonnell, Burutay, Bertuğ, Ahmet, Caner, Ali EnisDİNAMO BÜKREŞ: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix, Watanabe, Cherbeleata, ThondikeSETLER: 25-20, 25-21, 25-23SÜRE: 77 dakika (26, 25,...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi Avcı

ARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Enes, Mcdonnell, Burutay, Bertuğ, Ahmet, Caner, Ali EnisDİNAMO BÜKREŞ: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix, Watanabe, Cherbeleata, ThondikeSETLER: 25-20, 25-21, 25-23

SÜRE: 77 dakika (26, 25, 26)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 8'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkas Spor, ilk gün maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-20, 25-21 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Arkas Spor, turnuvanın ikinci maçında yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Caner, Arkas Spor, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Bükreş: 3-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinamo Bükreş: 3-0 - Son Dakika
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