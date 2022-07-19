Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına doğru - Mircea Lucescu - Son Dakika
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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına doğru - Mircea Lucescu

19.07.2022 19:01

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin çok iyi bir takıma sahip olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin çok iyi bir takıma sahip olduğunu söyledi.

Maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Lucescu, Ukraynalı birçok insanın Polonya'da olması sebebiyle maçı oynamak için burayı seçtiklerini belirtti.

Jorge Jesus'un çok iyi bir teknik adam olduğunu vurgulayan Lucescu, "Kendisini iyi tanıyorum, onun da beni bildiğini biliyorum. Fenerbahçe çok iyi takım. Önemli futbolcuları var. İyi transferler yaptılar, bizim de iyi bir takımımız var. Ukrayna'da olanları unutup sahaya odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lucescu, uzun yıllar Türkiye'de çalıştığının hatırlatılması üzerine ise "Benim isteklerimin bir önemi yok. Yarın maça odaklanacağım. Kiev ile kazanmaya odaklıyım. Türkiye'de uzun yıllar çalıştım. Oradaki insanlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Oraya gideceğim için heyecanlıyım." şeklinde sözlerini tamamladı.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe yarın TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına doğru - Mircea Lucescu - Son Dakika

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