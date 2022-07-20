Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının ardından

20.07.2022 23:52
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, düşündüğü gibi dengeli bir maç geçtiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, düşündüğü gibi dengeli bir maç geçtiğini söyledi.

Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, tecrübeli bir takıma karşı oynadıklarını hatırlattı.

Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklediğini belirten Jesus, "Daha iyi olan ve gol pozisyonları üreten takım bizdik. Rakibimizin kaleyi bulan şutu bile yoktu. Biz 6 şut çektik ve bunların bazılarını gole çevirebilirdik. İkinci maçta turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in hafta boyunca kasığından sıkıntı yaşadığını dile getiren Jesus, şöyle devam etti:

"Gidebildiği son ana kadar oynayacak şekilde planlamıştık. İlk yarıda sinyaller verdi, bu yüzden oyundan çıktı. Ofansif değişikliklerimizin sebebi defansif olarak iyi olduğumuzun göstergesiydi. Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Bireysel olarak ön bölgede ofansif oyuna katkı sağlanmasını istedik. Defansif anlamda iyiydik ama ön bölgede yaratıcılığa ihtiyacımız vardı. 5 oyuncu soktuk, onlar girince pozisyonlara girdik ama gol atamadık."

Saha içerisinde taktiksel değişiklikler yapmayı sevdiğini hatırlatan Jesus, "Çalıştığım takımlarda taktiksel değişiklikler yaptım. Fenerbahçe'de de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen saha içinde pozisyon değişimleri yapıyorum. Futbol gelişiyor. Maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik aynı olmuyor. Maç içinde en iyisini arıyorum. Galip çıkabilirdik, ikinci maç da dengeli olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle oyuncularımız gerçek gücünü gösterirler ve sonuca ulaşırız. Zor bir takımla eşleştik. Bu turu geçmek istiyoruz."

Müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların çoğunluğu oluşturduğunu aktaran Jesus, İstanbul'da turun taraftarlarla belirleyici olacağının altını çizdi.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

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