Dinar\'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Dinar Kaymakamlığı ve Dinar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası", 15 takım ve 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Final karşılaşmalarını Kaymakam Kemal Duru, protokol üyeleri ve çok sayıda spor sever izledi. Çekişmeli geçen final müsabakaları sonunda birinciliği Dinar Adliyesi elde ederken, ikincilik Orman İşletme Müdürlüğü'nün, üçüncülük ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını; Kaymakam Duru ve protokol üyeleri takdim etti. Etkinlik, kurumlar arası dayanışmayı ve spora olan ilgiyi artırdı. - AFYONKARAHİSAR