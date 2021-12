Dinçer Azaphan: Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir

Galatasaray'a yaptığı sponsorluk desteğiyle dikkat çeken Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ile Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Başantrenörü Sedat İncesu D-Smart'da Ömer Saraç'ın bu haftaki konuğu oldu ve tekerlekli sandalye basketbol gündemini değerlendirdi. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanan "Haftanın Konuğu" programına katılan Dinçer Azaphan ile Sedat İncesu Ömer Saraç'ın sorularını yanıtlayarak ekolün değiştirilip sporun okullara taşınması gerektiğini kaydetti. Azaphan, "Galatasaray sadece futbol değil spor kulübüdür. Bu kapsamda bizim diğer branşlara önem vermemiz, onları desteklememiz gerekiyor" dedi. İNCESU: BÜTÜN DÜNYA ENTEGRASYONA GİDİYOR BİZİM EN DEĞERLİ SPORCULARIMIZ DA KADIN SPORCULARIMIZSedat İncesu, "Bütün Dünya entegrasyona gidiyor. Bizim en değerli sporcularımız da kadın sporcularımız."dedi İncesu'nun diğer açıklamaları şöyle oldu"Biz bütün sporcularımızı Metin Oktay gözünde değerlendiriyoruz. Düdük bittikten sonra da sonuç ne olursa olsun örnek sporcular olduklarını düşünüyoruz. Bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Rahmetli Başkanımız Özhan Canaydın döneminde de bu böyleydi. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak 550 senelik bir kültürüz. Engelli Basketbol Takımı olarak bu 550 senelik kültürü temsil ediyoruz. Biz bu sporun emekçileri olarak Galatasaray kültürüyle, terbiyesiyle yetiştik. Kulüp tarafından bize öğretilen değerleri temsil ediyoruz. Dinçer Başkan adeta takımdan biri gibi, kendisine desteğinden ötürü minnettarız. Galatasaray öncü bir kulüptür, Türk sporcularımız ile şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Tekerlekli Sandalye, basketbol ve voleybol inanılmaz gelişti. Spor her zaman değerlidir, sporda hiçbir zaman kaybetmezsiniz.Bizim artık Anadolu'ya yayılmamız lazım. Bunu gerekirse Federasyonun öncü olması lazım. Galatasaray - Fenerbahçe tekerlekli basketbol maçı neden Kastamonu'da olmasın? Ekolümüzü değiştirip sporu okullara taşımalıyız. Amerikan modelindeki gibi sporun eğitim ile birleştiği bir düzen getirmeliyiz. Tesisleşme anlamında inanılmaz bir gelişme kat ettik. Geleceğin sporcularını yetiştirmek bakımından tesisleşme oldukça kıymetli. Bu tesislerden bir okçu, bir atıcı neden yetiştirmeyelim? Bunun tabana yayıp bir yandan sporun okullara taşınmasını hedeflemeliyiz.Kulüplerimizin üzerindeki yük çok ağır. Kulüpler bir yandan sportif başarıyı devam ettirip, bir yandan borçlarla uğraşıyor." AZAPHAN: LİGDE GALATASARAY'IN 20-30 PUANI HAKEM HATALARINDAN DOLAYI GİTTİ'Dinçer Azaphan'ın açıklamaları ise şöyle, "Ligde Galatasaray'ın 20-30 puanı hakem hatalarından dolayı gitti. Tabii bunun arkasına sığınacak değiliz fakat bunu göz ardı edemeyiz. Fatih Hocamızın arkasında durmalıyız, o da oldukça zor bir dönemden geçiyor. Kendisine desteğimizi göstermeliyiz. Dün de kupadan elendik, bireysel hatalar ile gelen bir mağlubiyet oldu. Takım olarak daha çok çalışmalıyız. Kadın futbol takımımıza forma sırt sponsoru olduk. Kadın futbolunu desteklemekten ötürü mutluyuz. Her takım bizim için kıymetlidir fakat gönlümüzden geçen Galatasaray'ın zaferidir. Ligde Galatasaray'ın 20-30 puanı hakem hatalarından dolayı gitti. Tabii bunun arkasına sığınacak değiliz fakat bunu göz ardı edemeyiz. Fatih Hocamızın arkasında durmalıyız, o da oldukça zor bir dönemden geçiyor. Kendisine desteğimizi göstermeliyiz. Dün de kupadan elendik, bireysel hatalar ile gelen bir mağlubiyet oldu. Takım olarak daha çok çalışmalıyız. Kadın futbol takımımıza forma sırt sponsoru olduk. Kadın futbolunu desteklemekten ötürü mutluyuz. Her takım bizim için kıymetlidir fakat gönlümüzden geçen Galatasaray'ın zaferidir. Benim derdim sponsor olup gündeme gelmek değil, benim en büyük derdim sponsorluk adına diğer şirketlere örnek olabilmek. Türk sporuna sponsor olmaktan ötürü gururluyum. Spor Bakanlığı Türk sporu adına elinden geleni yapıyor. Ben de bu noktada Türk sporu adına, kulübüm adına yardımcı olmaya her zaman hazırım. Bu saatten sonra Trabzonspor'un şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı azaldı. Galatasaray sadece futbol değil spor kulübüdür. Bu kapsamda bizim diğer branşlara önem vermemiz, onları desteklememiz gerekiyor. Hakemler de insandır hata yapabilir fakat yapılan bariz hatalar Galatasaray'ı ligden koparıyor. Siz bir aracın tekerleğini patlatırsanız o aracın ilerlemesini nasıl bekleyebilirsiniz? En çok önem verdiğim spor dalı tekerlekli basketbol. Engelsiz aslanlar ile bu noktada varız. Bu vesilede çorbada tuzumuz oldu."

- İstanbul