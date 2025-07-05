Diogo Jota\'nın cenazesinde Cristiano Ronaldo tepkisi

İspanya'nın Zamora kentinde geçirdiği trafik kazasında kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitiren Portekizli futbolcu Diogo Jota için ülkesi Portekiz'de cenaze töreni düzenlendi.

PEK ÇOK FUTBOLCU KATILIM SAĞLADI

Porto yakınlarındaki Gondomar'da bulunan bir kilisede gerçekleşen törene Jota'nın ailesi, yakınları ve futbol camiasından birçok tanınmış isim katıldı. Liverpool ve Portekiz Milli Takımı'ndan pek çok futbolcu da törende hazır bulundu.

RONALDO'NUN YOKLUĞU TEPKİ ÇEKTİ

Törende Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun katılmaması tepki topladı. İspanyol, Portekiz ve İngiliz basınında geniş yer bulan bu gelişme, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, yıldız ismin törende bulunmamasını saygısızlık olarak değerlendirirken, Ronaldo'ya yönelik eleştiriler kısa sürede çoğaldı.