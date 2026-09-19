Diyadin, Başakşehir'e 4-0 yenilen Gençlerbirliği için 'hak ettiğimiz mağlubiyet' dedi - Son Dakika
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Diyadin, Başakşehir'e 4-0 yenilen Gençlerbirliği için 'hak ettiğimiz mağlubiyet' dedi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyun olarak varlık gösteremedikleri maçın ardından 'Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Başakşehir maçının ardından, oyun anlamında etkili olamadıkları bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Başakşehir lige iyi başlamadı. Ancak bazı takımlar iyi başlamayabilir, Başakşehir kalite olarak iyi bir takım. Biz kendimizi yorumlamamız gerektiğinde lige çok iyi bir başlangıç yaptık 3 haftalık bölümde. Geçen hafta da çok iyi oynamamıza rağmen son saniye golüyle mağlup olduk. Bu arada iki tane maçımız var; biri Trabzonspor, biri Başakşehir. İki takım da ligin ilk 5-6 takımından biri. Çok organize takımlar, bunu da biliyorduk. Bugünün özelinde tabii ki mağlup olunabilir ancak oyun olarak hiçbir varlığı gösteremediğimiz bir maç oldu. Temassız bir oyunu bu lig zaten mümkün değil kaldırmaz. Başında bulunduğum dönemde oyun olarak çok kötü oynadığımız bir maç. Sonucunda da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiMetin DiyadinBaşakşehirFutbolSporSon Dakika

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