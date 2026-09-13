Diyadin: Hak ettiğimiz Kasımpaşa maçını kendi ellerimizle verdik - Son Dakika
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Diyadin: Hak ettiğimiz Kasımpaşa maçını kendi ellerimizle verdik

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trendyol Süper Lig'de 2-1 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından hak ettikleri maçı kendi elleriyle verdiklerini söyledi. Diyadin, bireysel hataların Erzurumspor maçıyla birlikte yaklaşık 5 puan kaybettirdiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, tamamen hak ettikleri bir maçı kendi elleriyle verdiklerini söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ilk bölümde daha çok savunma yaparak öndeki oyuncularıyla geçiş oyununu tercih ettiğini belirterek "Biz oyuna gayet iyi başladık. Geçişlerde de başarılıydık ancak sonlandırmada sıkıntılarımız oldu. 1-0 öne geçtik ve oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Öne geçtikten sonra topu rakibe verip geriye çekilme alışkanlığını değiştirmeleri gerektiğini ifade eden Diyadin, "İkinci yarıda Kasımpaşa biraz daha gelmeye başladı. Değişikliklerle beraber orta sahayı da kilitledik. 2-0'ı yapmamamız için hiçbir neden yoktu. Birçok atağı golle sonuçlandıramadık. Bunun neticesinde akan oyunda olmayan uzun bir topla özellikle en başarılı olduğumuz bölge olan savunmada yaptığımız bireysel hatayla beraberliği getirdik. Sonrasında yine pozisyonlar bulduk. Son saniyelerde dramatik bir maç oldu. Tamamen hak ettiğimiz bir maçı kendi ellerimizle vermiş olduk." dedi.

Traore'nin sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının kendilerini etkilediğini aktaran Diyadin, "Buna rağmen 1-1'den sonra ceza sahası içinde birçok pozisyon bulduk. Son dokunuşlar ve final pasları en önemli eksiklerimizden biri. Gouveia'nın çok iyi bir şutu vardı, kaleci çıkardı. Çok rahat 2-0, 3-0 yapabileceğimiz bir maçı son saniyelerde yediğimiz golle kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Bireysel hatalar puan kaybettirdi"

Diyadin, bireysel hataların kendilerine puan kaybettirdiğine dikkati çekerek "Hem Erzurumspor maçında hem bu maçta bireysel hatalar bize yaklaşık 5 puan kaybettirdi. Özellikle öne geçtikten sonra savunmaya çok fazla yaslanmamamız gerekiyor. Bunu biraz daha önde yaparak rakip sahaya gitme mesafemizi kısaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın mücadele gücünden memnun olduğunu kaydeden Diyadin, sakat oyuncuların dönüşüyle önde baskıyı daha etkili uygulayabileceklerini anlatarak "Bazen zorunlu tercihler yapabiliyoruz. Traore'nin sakatlığı da bizi etkiledi. Elimizdeki oyuncu grubundaki herkesin kapasitesi ölçüsünde iyi niyetle her şeyini verdiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Diyadin: Hak ettiğimiz Kasımpaşa maçını kendi ellerimizle verdik - Son Dakika

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