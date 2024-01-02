 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri dairesi tarafından düzenlenen Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası, Talaytepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya 132 sporcu katıldı ve farklı yaş kategorilerinde müsabakalar düzenlendi. Turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası Düzenledi
02.01.2024 - 13:18,
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri dairesi, çocukların kas ve eklemlerini güçlendirmek, zihin açıklığını ve konsantrasyonuna katkı sağlamak amacıyla tenis turnuvası organize etti. Talaytepe Spor Kompleksi'nde 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilen turnuvada erkek ve kız çocuklarından oluşan 132 sporcu katıldı.

120 müsabakanın gerçekleştiği tenis turnuvasında 8-12 yaş kız kategorisinde Hümeyra Üçer birinci, Şila Uludağ ikinci, Pelşin Aktaş üçüncü olurken, erkek kategorisinde Muhittin Ay birinci, Ayaz Kaplan ikinci, Caner Karahan üçüncülük elde etti.

13-15 yaş kız kategorisinde Zelal Efe birinci, Sevgi Özkaya ikinci, Zeynep Menteşe ise üçüncü sırada yer aldı. Erkek kategorisinde ise Hasan Basri Okur birinci, Ali Hecdar Özgen ikinci, Enes Selçukoğlu üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

16-21 yaş kategorisinde de kızlar kategorisinde Sultan Cangir birinci, Gülizar Güneş ikinci, Hürmeye İlayda üçüncü, erkeklerde Yiğit Ali Atar birinci, Ali Arjen Koç ikinci Levent İnce üçüncü basamakta yer aldı.

Turnuvaya katılan tüm sporcu ve hakemlere içinde bardak, ajanda ve çeşitli hediyelerin olduğu Uyanış Gençlik çantası verilirken, birinci olan sporculara akıllı saat, ikinci olan sporculara eşofman takımı ile çanta, üçüncü olan sporculara da masa tenisi raket ve top seti hediye edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Tenis, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası Düzenledi - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement