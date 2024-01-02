Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Uyanış Gençlik Masa Tenisi Dostluk ve Dayanışma Turnuvası düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri dairesi, çocukların kas ve eklemlerini güçlendirmek, zihin açıklığını ve konsantrasyonuna katkı sağlamak amacıyla tenis turnuvası organize etti. Talaytepe Spor Kompleksi'nde 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilen turnuvada erkek ve kız çocuklarından oluşan 132 sporcu katıldı.

120 müsabakanın gerçekleştiği tenis turnuvasında 8-12 yaş kız kategorisinde Hümeyra Üçer birinci, Şila Uludağ ikinci, Pelşin Aktaş üçüncü olurken, erkek kategorisinde Muhittin Ay birinci, Ayaz Kaplan ikinci, Caner Karahan üçüncülük elde etti.

13-15 yaş kız kategorisinde Zelal Efe birinci, Sevgi Özkaya ikinci, Zeynep Menteşe ise üçüncü sırada yer aldı. Erkek kategorisinde ise Hasan Basri Okur birinci, Ali Hecdar Özgen ikinci, Enes Selçukoğlu üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

16-21 yaş kategorisinde de kızlar kategorisinde Sultan Cangir birinci, Gülizar Güneş ikinci, Hürmeye İlayda üçüncü, erkeklerde Yiğit Ali Atar birinci, Ali Arjen Koç ikinci Levent İnce üçüncü basamakta yer aldı.

Turnuvaya katılan tüm sporcu ve hakemlere içinde bardak, ajanda ve çeşitli hediyelerin olduğu Uyanış Gençlik çantası verilirken, birinci olan sporculara akıllı saat, ikinci olan sporculara eşofman takımı ile çanta, üçüncü olan sporculara da masa tenisi raket ve top seti hediye edildi. - DİYARBAKIR