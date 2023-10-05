Diyarbakır'da 36 Milyon TL'lik Bahis Çetesine Operasyon - Son Dakika

Diyarbakır'da 36 Milyon TL'lik Bahis Çetesine Operasyon

Son Güncelleme: 05.10.2023 09:18

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık takibin ardından 36 milyon TL para hacmi olan bahis çetesine İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda çete üyeleri yakalandı ve çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla siber operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek.

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DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 36 milyon para hacmi olan bahis çetesine İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı "format" operasyonu düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığını deşifre etti.

Siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyeleri, Diyarbakır ve İstanbul'da ev ve işyerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttuğu, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldığı, dışarıdan gözükmemek için işyerinin camlarını siyah filmle kapladığı belirlendi.

Siber polisine yakalanmamak için çete üyeleri, yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları, oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasadışı bahis sitesi üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları, oynanan kupon tutmayınca paranın örgütün cebine girdiği, site üzerinde bulunan bakiyeleriyle daha fazla kişiye yasadışı bahis oynatmak için bu yöntemi kullandıkları tespit edildi.

Yasadışı bahis oynamak isteyen kişinin verdiği paranın bir kısmının yurt dışı siteye yatırıldığı, şahsın oluşturduğu kupon tutmayınca kalanın yasadışı bahis örgütünün cebine girdiği tespit edildi.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu. Örgütün yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 36 milyon TL'nin üzerinde para hacmi/hareketliliği olduğu deşifre edildi.

Siber Operasyonlarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

15 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır'da 36 Milyon TL'lik Bahis Çetesine Operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 36 Milyon TL'lik Bahis Çetesine Operasyon - Son Dakika
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