SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı - Son Dakika
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SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı

20.05.2022 17:29

Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldıSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın Lice ilçesinde düzenlenecek 'Off Road Festivali'ne katılacak olan arazi araçları Dağkapı Meydanı'nda sergilendi.

Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın Lice ilçesinde düzenlenecek 'Off Road Festivali'ne katılacak olan arazi araçları Dağkapı Meydanı'nda sergilendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon öncesi yarışlara katılacak pilotlar, 4x4 araçlarıyla Dağkapı Meydanı'nda toplandı. Burada oluşturdukları konvoy ile siren ve korna çalan sürücüler, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Off road'a olan ilgiyi artırmak istediklerini belirten off road pilotu Oğuzhan Kır, Lice'de yapacakları yarışlara tüm Diyarbakırlıları davet etti.

Diyarbakır ve insanlarına hayran kaldığını belirten Kır, "Diyarbakır'ı keşfettim ve neden bu kadar geç geldim diye pişmanım. İnanılmaz tarihi bir dokusu var. Gezilmesi gereken çok yer var. Görülmesi gereken çok yeri var. Yarın Lice'de olacağız. Huzurlu Lice'ye gidiyoruz. Huzurlu Lice'nin dağlarına gidiyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Orada hep beraber bir araya geleceğiz. Arazi araçlarımız gösterilerini yapmış olacak. Lice'deki kardeşlerimiz de arazi araçlarımızı görecek. Onları arazi araçlarıyla gezdireceğiz inşallah. Diyarbakır'a Giresun'un selamlarını getirdik" dedi.

Festivale İstanbul'dan katılan pilot Yasemin Biber Toker, kültürel farklılıkların birleşmesi ve medeniyetler şehri olan Diyarbakır'ın tanıtımı amacıyla böyle bir projenin geliştirilmesine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Diyarbakır'ı çok beğendiğini dile getiren Toker, şunları ifade etti:

'Güzel bir katılım sağlandı. Lice için de Diyarbakır için de çok güzel. Diyarbakır'ı da çok güzel bulduk, çok gelişmiş. Uzun süredir gelmiyordum. Ama farkındalığı görüyorum. Gelen misafirlerimiz arabaları da ilgi gördü. Biz çok memnunuz. İlerleyen zamanlarda bunu daha da fazla artırmak istiyoruz. Katılım da fazlalaştı. Diyarbakır'ın insanları her zamanki gibi sıcak karşıladılar. Misafirperverliklerini her zamanki gibi gösterdiler. Hem Karadeniz'in hem doğunun bir birleriyle birleşmesi açısından bu kültür gezilerinin yapılması çok önemli, her kesi Diyarbakır'a bekliyorum. Diyarbakır'ın gezilecek çok güzel yerleri var. İnsanlarla tanışma fırsatınız oluyor.' (DHA)

'FOTOĞRAFLI

SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı
SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Diyarbakır'daki 'Off Road Festivali'ne katılacak arazi araçları tanıtıldı - Son Dakika
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